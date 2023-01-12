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В Роспотребнадзоре признали уязвимость привитых и переболевших COVID-19 перед штаммом «кракен»

Ян Брацкий
20:45 12.01.2023
Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «кракен» самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии COVID-19.
В Роспотребнадзоре признали уязвимость привитых и переболевших COVID-19 перед штаммом «кракен»
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Полученного после вакцинации от COVID-19 или выздоровления от болезни иммунитета против нового штамма «кракен» может быть недостаточно. К такому выводу пришла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно об обнаружении в России первого инфицированного штаммом «кракен». Пациент из Пензенской области уже получает все необходимое лечение. Вводить какие-либо новые ограничения в связи с выявлением заболевшего «кракеном» Роспотребнадзор не планирует.

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