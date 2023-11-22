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Гендиректор Binance признал вину в отмывании денег и покинет пост

Дарина Криц
00:22 22.11.2023
Глава криптобиржи Чжао признал вину в нарушениях санкций США и отмывании денег. Он покинет свой пост, уплатив многомиллионный штраф.
Гендиректор Binance признал вину в отмывании денег и покинет пост
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Генеральный директор крупной криптовалютной биржи Binance Holdings Чанпэн Чжао покинет свой пост. Сообщается, что он признал свою вину, касательно отмывания денег и в нарушениях санкций США. Среди них разрешение транзакций радикального палестинского движения ХАМАС и другими террористическими группировками. Об этом стало известно вечером 21 ноября.

Как сообщает RT, компанию обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение американских санкций.

Сообщается, что криптобиржа должна выплатить штрафы в размере порядка 4,3 миллиардов долларов. Сам Чжао в рамках мирового соглашения обязан выплатить 50 миллионов долларов и уйти в отставку.

Американский минфин уточнил, что криптобиржа Binance не предотвращала и не сообщала о подозрительных сделках с рядом террористических группировок, включая военизированное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама». Суд сообщил, что биржа разрешила как минимум 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов с участием клиентов из Ирана.

В мае этого года США намеревались проверить криптобиржу Binance на предмет помощи россиянам в обходе санкций. Специальный отдел американского минюста инициировал проверку биржи на предмет нарушений санкций США, которые позволили бы россиянам переводить денежные средства через нее.

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