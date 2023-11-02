Меликов прокомментировал фото «поиска евреев» в двигателе самолета в Махачкале

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Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал фото из социальных сетей, на котором участник беспорядков смотрит в двигатель воздушного лайнера. Руководитель региона выразил недоумение этим поведением.

«Зачем на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея?.. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет. Над нами же весь мир смеется благодаря вот этим проходимцам», — сказал глава Дагестана.

Напомним, беспорядки в махачкалинском аэропорту случились 29 октября. Во время прибытия регулярного рейса из Тель-Авива сотни человек прорвались в здание аэропорта и на взлетную полосу.

Правоохранителям удалось справиться с беспорядками, 80 человек задержали. Пострадали 20 человек, в том числе полицейские. Ущерб уже превысил 285 миллионов рублей, но подсчет продолжается. Средства на ремонт испорченного имущества планируют взыскать с виновных в беспорядках.

Российские власти заявили, что погром в аэропорту Махачкалы был инспирирован Западом.