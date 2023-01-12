Башар Асад подтвердил, что Дамаск поддерживает специальную операцию на Украине

На переговорах Башара Асада со спецпредставителем президента России по САР Александром Лаврентьевым стороны обсудили региональную и международную ситуацию.

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Официальный Дамаск поддерживает проводимую Москвой спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента.

Напомним, Дамаск решил признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, о чем сирийский МИД сообщил ранее. Президент Асад отдал соответствующие распоряжения.