Хоровой дирижер Минин назвал Юрия Темирканова человеком поступка

Дирижер и худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов скончался сегодня на 85-м году жизни.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Руссак, РИА Новости

Советский и российский дирижер Владимир Минин назвал своего друга и коллегу почившего Юрия Темирканова «человеком поступка» и рассказал о работе и жизни знаменитого дирижера в беседе со «Звездой».

«Это огромная потеря для русского музыкального искусства. Удивительный не только музыкант, но и человек, изумительной души», - сказал Минин.

Он также вспомнил о смелых действиях Темирканова, когда тот не был согласен с той или иной постановкой. К примеру, музыкант отказался дирижировать «Пиковой дамой» в Париже в знак своего несогласия с постановкой и не стал выходить на поклон в Москве.

«Человек с честью, с достоинством, не говоря уже о его огромном таланте. Это был человек поступка... Достаточно вспомнить его невыход на поклон здесь в Москве, с той "Пиковой дамой", которой он был неприятно поражен, постановкой современного режиссера», - вспомнил Минин.

Он также отметил работу дирижера с 6-ой симфонией Чайковского, которая не всякому музыканту «подвластна», поскольку под руководством Темирканова она воспринималась «удивительно современно». Для Владимира Минина новость о смерти дирижера стала, словно «гром среди ясного неба», он с особым теплом вспоминал празднование дня рождения музыканта в Санкт-Петербурге.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Юрия Темирканова, дирижер скончался в возрасте 84 лет, не дожив до своего юбилея чуть больше месяца. За свою карьеру Темирканов выступал с многими крупнейшими зарубежными оркестрами - Берлинским филармоническим, Лондонским королевским филармоническим, «Концертгебау» и другими.