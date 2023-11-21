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Глава ФНС анонсировал упрощенную систему вычета за лечение и обучение

Ирина Елагина
07:37 21.11.2023
По прогнозам ФНС, граждане России в 2025 году смогут в упрошенном порядке оформлять налоговые вычеты за лечение и обучение.
Глава ФНС анонсировал упрощенную систему вычета за лечение и обучение
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Россияне смогут в упрошенном порядке оформлять налоговые вычеты за лечение и обучение. По прогнозам ФНС, год потребуется для отладки автоматизированной системы сбора и обработки данных из клиник и учебных заведений страны, и в 2025 году россияне смогут в упрошенном порядке возвращать часть средств, потраченных на здоровье и образование. Об этом руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал в интервью РБК.

«Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», - пояснил Егоров.

Он напомнил, сейчас в России автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты.

«Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков», - рассказал глава ФНС.

Как известно, ФНС России одной из первых в мире перешла на прогрессивные методы оформления налоговых деклараций, имущественных и социальных выплат. В ведомстве считают, что этот процесс необходимо максимально автоматизировать. Это выгодно для государства, так как в ФНС стекается больше информации о доходах населения, и удобно добросовестным налогоплательщикам, которые могут вернуть часть уплаченных налогов.

Ранее сообщалось, что в России установлен конечный срок уплаты имущественного налога - 1 декабря, при пропуске даты платежа ФНС начисляет пени.

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