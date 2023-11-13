Эксперт напомнил о начислении пени за неуплату налога на имущество до 1 декабря

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Россиянам необходимо до 1 декабря заплатить имущественный налог, иначе нарушителей будут ждать санкции, сообщения об уплате можно ожидать с 1 октября по 1 ноября. Об этом в интервью RT рассказал финансовый эксперт Алексей Лоссан.

«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», - сказал эксперт.

Имущественным налогом облагаются жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, незаконченные объекты строительства, единые недвижимые комплексы и иные здания и помещения.

Алексей Лоссан добавил, что все постройки на территории СНТ также считаются жилыми домами, а собственно размер налогового платежа рассчитывается на основе кадастровой стоимости недвижимости.

По словам эксперта, налог может быть оплачен, к примеру, в отделении Почты России, куда приходят уведомления о необходимости уплаты налога вместе с квитанциями, а также на сайте ФНС России - у службы есть собственный сервис для внесения платежа банковской картой.