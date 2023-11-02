В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих средства на ВСУ

Тимур Шерзад
18:13 02.11.2023
Согласно новому закону, генеральный прокурор и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с просьбой быстро заблокировать эти сайты.
Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих средства на ВСУ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России будут оперативно блокировать сайты, который собирают средства на нужды украинских боевиков. Об этом сообщает 360

По этому закону, генеральный прокурор России и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с просьбой о быстрой блокировке. 

Также это можно будет сделать с сайтами, которые призывают к массовым беспорядкам, а также публикуют фейки о российской армии и ложные сообщения о терактах.

Утверждается, что размещение подобных данных в интернете представляет угрозу безопасности России.

Ранее сообщалось, что Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 В стране и мире
Экс-руководство университета в Перми ожидает суд после стрельбы 2021 года
16:55 В стране и мире
Реставрационный центр Грабаря не выявил деструктивных изменений «Троицы»
16:25 В стране и мире
Бахрейн отозвал посла в Израиле и прекратил экономические отношения со страной
16:13 В стране и мире
Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:50 В стране и мире
Видео
Министр просвещения заявил, что Пушкина из школьной программы убирать не будут
Популярное
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.