Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих средства на ВСУ
Согласно новому закону, генеральный прокурор и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с просьбой быстро заблокировать эти сайты.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России будут оперативно блокировать сайты, который собирают средства на нужды украинских боевиков. Об этом сообщает 360.
По этому закону, генеральный прокурор России и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с просьбой о быстрой блокировке.
Также это можно будет сделать с сайтами, которые призывают к массовым беспорядкам, а также публикуют фейки о российской армии и ложные сообщения о терактах.
Утверждается, что размещение подобных данных в интернете представляет угрозу безопасности России.
Ранее сообщалось, что Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте России.