Зеленский поставил под сомнение скорое завершение конфликта с Россией

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Владимир Зеленский на встрече с руководством американского телеканала Fox News заявил, что конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом сообщает издание Life.

«Завершится все не так быстро, как хотелось бы», - сказал Зеленский.

Он добавил, что многие воспринимают этот конфликт как кино, в котором каждый день будут происходить сюрпризы и картинка постоянно будет меняться.

Ранее Зеленский выступил против «заморозки» конфликта на Украине. В то же время он признал большие потери ВСУ, а также отметил необходимость завершения конфликта, которое может понравиться не всем.