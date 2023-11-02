В Петербурге объяснили, зачем судья перенесла заседание в стриптиз-бар

Судья приняла решение перенести заседание в такое пикантное заведение, чтобы осмотреть все доказательства на месте.

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Куйбышевский суд Санкт-Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-клубе впервые в своей практике. Об этом «Звезде» рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Выездные судебные заседания мы проводим регулярно. Но, безусловно, в таком месте, как стриптиз-бар, это впервые», - сказала она.

Дело о несогласованной перепланировке помещения рассматривали сегодня, 2 ноября, на улице Рубинштейна. Там располагается мужской клуб.

Как утверждалось ранее, в помещении были незаконно снесены перегородки, сняты батареи, кроме того, было затронуто общее имущество многоквартирного дома. Речь идет о врезке в сети водоотведения здания.

Судья приняла решение перенести заседание в такое пикантное заведение, чтобы осмотреть все доказательства и сразу разобраться на месте, «кто прав, кто виноват».