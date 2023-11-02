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Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе

Анна Назайкина
14:45 02.11.2023
На выездном заседании рассматривался иск о незаконной перепланировке в мужском клубе.
© Видео: SPbGS, Telegram © Фото: SPbGS, Telegram
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Суд пошел в стриптиз по служебной необходимости конечно же... Таких и так одетых гостей здесь еще не видели», - говорится в сообщении.

Как утверждается, рассматривается иск о незаконной перепланировке помещения. Арендатор снес перегородки, снял батареи, врезался в общедомовые сети водоотведения, не получив для этого специального разрешения.

Администрация направила предписания о необходимости привести помещение в прежнее состояние либо предоставить разрешительную документацию. Они выполнены не были.

Теперь истец просит суд обязать собственника выполнить необходимые работы в течение трех месяцев, иначе ему придется платить по 5 000 рублей в сутки до момента фактического исполнения.

«В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», - добавили в пресс-службе.

Было опубликовано видео, на котором видно, как судья и другие участники разбирательства ходят по стриптиз-клубу среди неоновых огней, шестов и кожаных диванов.

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