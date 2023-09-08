Технологии, скорость и переходы для зверей: Путин открыл участок трассы М-12

Рекордные сроки, высочайшее качество, новые прорывные технологии. От задумки до первой машины, проехавшей по участку скоростной трассы М-12 между Москвой и Арзамасом, прошло менее 3 лет. За это время на восток от столицы появилась 400-километровая 4-полосная магистраль и уникальный вантовый мост через Оку. Темпы и качество произведенных работ не имеют аналогов за всю историю нашей страны.
«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но и инфраструктуры в целом. Сейчас только Глеб Никитин сказал, что не верилось, что мы в такие сроки возведем такие объекты. Чрезвычайно важно для будущего России развитие транспортной инфраструктуры с нашей огромной, колоссальной территорией, это понятно. За этим прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям. Это не только туризм, все начинает развиваться абсолютно другими темпами при наличии транспортной инфраструктуры. “Не верилось”, – Глеб Сергеевич [Никитин] сказал. У нас, знаете, в народе есть такая поговорка: глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые», - сказал Путин.
Старт движению по М-12 был дан сразу в трех точках трассы как знак того, насколько ценна магистраль. Это огромный толчок к развитию сразу пяти регионов нашей страны с населением около 30 миллионов человек.
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