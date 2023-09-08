В стране и мире Технологии, скорость и переходы для зверей: Путин открыл участок трассы М-12 Константин Исаев Президент в Нижегородской области принял участие в открытии сразу целого ряда крупных транспортных объектов в стране по видеосвязи, в том числе участка трассы М-12 «Восток». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Рекордные сроки, высочайшее качество, новые прорывные технологии. От задумки до первой машины, проехавшей по участку скоростной трассы М-12 между Москвой и Арзамасом, прошло менее 3 лет. За это время на восток от столицы появилась 400-километровая 4-полосная магистраль и уникальный вантовый мост через Оку. Темпы и качество произведенных работ не имеют аналогов за всю историю нашей страны. «У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но и инфраструктуры в целом. Сейчас только Глеб Никитин сказал, что не верилось, что мы в такие сроки возведем такие объекты. Чрезвычайно важно для будущего России развитие транспортной инфраструктуры с нашей огромной, колоссальной территорией, это понятно. За этим прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям. Это не только туризм, все начинает развиваться абсолютно другими темпами при наличии транспортной инфраструктуры. “Не верилось”, – Глеб Сергеевич [Никитин] сказал. У нас, знаете, в народе есть такая поговорка: глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех золотые», - сказал Путин. Старт движению по М-12 был дан сразу в трех точках трассы как знак того, насколько ценна магистраль. Это огромный толчок к развитию сразу пяти регионов нашей страны с населением около 30 миллионов человек. © ТРК «Звезда» Строительство дорог в России совершило качественный рывок. И М-12 - еще одно тому подтверждение. Здесь впервые применили систему, которая не просто наблюдает: она анализирует ситуацию и способна предотвратить аварийные ситуации. «Если машина останавливается не в положенном месте, система выявляет относительные разметки положения транспортного средства и в автоматическом режиме без участия человека выявляется этот инцидент. Формируется сообщение для операторов», - рассказывает руководитель направления интеллектуальных транспортных систем и цифровизации Виктория Эркенова. Важнейшее нововведение - система «Свободный поток». На М-12 не будет пунктов взимания оплаты. Интеллектуальная система с помощью видеокамер отследит маршрут и сформирует счет водителю за пройденные километры. Технология «Свободного потока» в 25 раз повышает пропускную способность на дороге. «При проезде под рамкой контроля антенны DCRC определяют наличие либо отсутствие транспондера, видеокамеры с функцией машинного зрения определяют номерной знак, а система классификации, состоящая из лазерных сканеров и камер подсчета осей, определяет классификацию транспортного средства. После этого начисляется стоимость проезда и формируется транзакция», - говорит заместитель директора департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем Игорь Колмагоров. Передовые разработки систем мониторинга и бесконтактной оплаты, разрешенная скорость в 110 км в час, да и сам маршрут - все это позволит реально сократить время в пути. Расстояние между Москвой и Казанью - чуть более 800 километров. Среднее время в пути на машине - примерно 12 часов. Проектировщики и строители скоростной трассы М-12 «Восток» утверждают, что по ней это время удастся сократить практически в два раза, и оно составит всего 6 с половиной часов. Дорога оснащена шумоподавляющими экранами, системами водоотвода. Позаботились здесь и о диких животных: есть подземные переходы для зверей и даже «Экодук» - надземный переход через дорогу для животных. «Местоположение его обусловлено теми тропами многолетними, по которым двигаются животные. На данном путепроводе высажено 850 деревьев и кустарников. Создано шумовое ограждение, шумозащитные экраны для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно», - говорит руководитель проекта по проектированию и строительству 3-го этапа автомобильной дороги М-12 Олег Женочин. © ТРК «Звезда» И если опасность столкновения с дикими животными на М-12 практически исключена, то именно из-за того, что дорога абсолютно прямая и ровная, возникает необходимость в системах, которые не позволят водителям потерять концентрацию и заснуть. Отличное качество дорожного покрытия обеспечивает состав последнего поколения из гравия разной крупности и полимерно-битумного наполнителя. Все вместе создает дорожное полотно, устойчивое как к механическому, так и к температурному износу. Этот асфальт может выдерживать от +70 до -30 градусов Цельсия. Приближаемся к границе Владимирской и Нижегородской областей. Красивейшая излучина Оки. Теперь в этом месте возведен уникальный вантовый мост, связавший два Федеральных округа. Построен он был в рекордные сроки, с опережением графика более чем в полгода. Все это сооружение - полностью продукт передовых российских конструкторских и технологических решений. «Дорога получилась великолепная. Я могу сказать, что, наверное, поискать тот комфорт, который мы вот сегодня имеем. Вы знаете, что мы четыре года назад сдали трассу М-11. Но за это время уже растут и технологии, в первую очередь с точки зрения строительства. Если мы 700 километров строили почти 8 лет, тут - 3 года», - сказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. В декабре скоростная трасса М-12 «Восток» дойдет до Казани. В 2024 году - продолжит свой путь на Урал, до Екатеринбурга. В планах - связать Москву с Западной и Восточной Сибирью и закончить путь на самом Дальнем Востоке страны. Экспертное мнение и аналитика