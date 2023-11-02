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Эксперт Литовкин: Залужный пытался оправдать провал наступления, не обидев НАТО

Андрей Аркадьев
17:36 02.11.2023
Американцы и натовцы не имеют опыта прорыва глубоко эшелонированной обороны, констатировал военный обозреватель.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist попытался объяснить провал украинского контрнаступления, не обидев кураторов из США и НАТО. Такого мнения придерживается военный обозреватель Виктор Литовкин.

«За интервью стоит желание главкома объяснить провал контрнаступления таким образом, чтобы не обидеть своих кураторов американцев и натовцев, которые заставляли их наступать без прикрытия с воздуха по натовским штампам», - сказал он «Звезде».

Литовкин напомнил, что США и НАТО ничем не могут помочь украинской армии в вопросе преодоления выстроенной российскими войсками эшелонированной обороны, поскольку у американцев и натовцев нет соответствующего опыта.

«Натовцы никогда не воевали с государствами и армиями равными по силе, а всегда воевали со слабыми государствами, которые были ослаблены блокадами и санкциями. Это попытка сказать, что натовцы плохо помогли и натовские стандарты были бездарными, но так, чтобы не обидеть натовцев, чтобы они не прекратили помощь и поддержку. И заодно оправдать свои действия, что не сумели прорвать российскую оборону», - добавил Литовкин.

В интервью The Economist Залужный заявил, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик, и отметил, что уже не надеется на прорыв.

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