В стране и мире наш эксклюзив Эксперт Литовкин: Залужный пытался оправдать провал наступления, не обидев НАТО Андрей Аркадьев Американцы и натовцы не имеют опыта прорыва глубоко эшелонированной обороны, констатировал военный обозреватель. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist попытался объяснить провал украинского контрнаступления, не обидев кураторов из США и НАТО. Такого мнения придерживается военный обозреватель Виктор Литовкин. «За интервью стоит желание главкома объяснить провал контрнаступления таким образом, чтобы не обидеть своих кураторов американцев и натовцев, которые заставляли их наступать без прикрытия с воздуха по натовским штампам», - сказал он «Звезде». Литовкин напомнил, что США и НАТО ничем не могут помочь украинской армии в вопросе преодоления выстроенной российскими войсками эшелонированной обороны, поскольку у американцев и натовцев нет соответствующего опыта. «Натовцы никогда не воевали с государствами и армиями равными по силе, а всегда воевали со слабыми государствами, которые были ослаблены блокадами и санкциями. Это попытка сказать, что натовцы плохо помогли и натовские стандарты были бездарными, но так, чтобы не обидеть натовцев, чтобы они не прекратили помощь и поддержку. И заодно оправдать свои действия, что не сумели прорвать российскую оборону», - добавил Литовкин. В интервью The Economist Залужный заявил, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик, и отметил, что уже не надеется на прорыв. Экспертное мнение и аналитика