Реставрационный центр Грабаря не выявил деструктивных изменений «Троицы»

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После двух месяцев пребывания «Святой Троицы» в реставрационном центре имени Грабаря специалисты не выявили деструктивных изменений в состоянии знаменитой иконы Андрея Рублева. Об этом сообщил директор реставрационного центра Дмитрий Сергеев.

«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», - рассказал Сергеев на Реставрационном совете по вопросу сохранения иконы «Святая Троица» Андрея Рублева при Минкультуры России.

По словам Сергеева, за иконой постоянно наблюдают специалисты, ее состояние определено как стабильное. «Троица» хранится в специально оборудованном помещении, где для нее создан необходимый температурно-влажностный режим.

Напомним, в мае этого года икону «Святая Троица» Андрея Рублева решили передать из Третьяковской галереи в ведение Русской православной церкви. Договор о передаче иконы в РПЦ сроком на 49 лет подписан 12 июля этого года патриархом Кириллом и министром культуры РФ Ольгой Любимовой. После истечения срока договор может быть пролонгирован. До передачи в Троице-Сергиеву лавру икону отреставрируют в центре имени Грабаря, где она находится с 19 июня.