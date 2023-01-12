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В Казахстане утратил силу закон «О первом президенте Республики Казахстана - елбасы (лидере нации)». Соответствующее решение принял Конституционный суд страны.

В начале июня прошлого года в Казахстане был проведен референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, а также положения, которое давало ему разрешение выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства более двух раз подряд. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

Согласно закону, у первого президента Республики Казахстан было право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Он обладал неприкосновенностью, не мог быть подвергнут задержанию или аресту. Неприкосновенность также распространялась на все имущество, которое принадлежит на правах частной собственности Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, проживающим вместе с ним.

«Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», - говорится в тексте постановления, которое было опубликовано на сайте КС республики.

Кроме того, Конституционный суд посчитал, что «сохранение данного конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией конституции Республики Казахстан». Отмечается, что нормативное постановление КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

В начале прошлого года Сенат парламента Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Отныне полномочия председателя Ассамблеи и главы Совбеза переходят к действующему президенту страны.