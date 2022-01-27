Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа республики
Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Казахстана в марте 2019 года посте 30 лет на посту.
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Сенат парламента Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. О принятом решении сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов появились на официальном сайте сената.
Отныне полномочия председателя Ассамблеи и главы Совбеза переходят к действующему президенту страны.
Помимо этого, парламент обсудит соответствующие изменения в конституционные законы, сохраняющие за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета республики.