В стране и мире Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа республики Ян Брацкий Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Казахстана в марте 2019 года посте 30 лет на посту. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Сенат парламента Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. О принятом решении сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов появились на официальном сайте сената. Отныне полномочия председателя Ассамблеи и главы Совбеза переходят к действующему президенту страны. Помимо этого, парламент обсудит соответствующие изменения в конституционные законы, сохраняющие за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика