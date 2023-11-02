Макет термоядерной «Царь-бомбы» представили на выставке на ВДНХ

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Макет самой мощной в мире термоядерной авиабомбы, получившей название «Царь-бомба», показали на предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ. Впервые об этом грозном оружии мир узнал 30 октября 1961 года. Огромный ядерный гриб высотой 67 километров вырос на полигоне на Новой Земле и впечатлил весь мир.

Спустя два года в Москве представители СССР, Великобритании и США подписали документ о запрете ядерных испытаний в космосе, на земле и под водой. Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете таких испытаний.

Накануне в Кремле заявили, что Россия не нуждается в контактах с официальным Вашингтоном по вопросу дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.