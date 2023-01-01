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Скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР

Анна Касаткина
21:48 01.01.2023
Виктор Иваненко возглавил республиканский КГБ сразу после его создания в 1991 году.
Скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
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Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета по информационной политике Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

«Печальное известие. На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким покойного. Причины смерти Иваненко не уточняются.

Иваненко возглавил республиканский КГБ сразу после его создания в 1991 году. Он принимал участие в борьбе с ГКЧП и лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. В ноябре-декабре 91-го Иваненко руководил Агентством федеральной безопасности СССР, в 1992 ушел в отставку.

Ранее ушел из жизни ветеран разведки, Герой Советского Союза, полковник в отставке Михаил Васенков.

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