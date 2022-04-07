Ушел из жизни заслуженный ветеран разведки Михаил Васенков

Михаил Анатольевич Васенков умер в ночь на шестое апреля на восьмидесятом году жизни.

© Фото: Служба внешней разведки РФ

Ушел из жизни ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич. О трагедии сообщила Служба внешней разведки России.

Михаил Анатольевич родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. После блестящего окончания Московского Высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР попал на курсы оперативных работников со знанием иностранных языков Высшей школы КГБ имени Ф.Э. Дзержинского.

«При выполнении заданий Службы Васенков неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность и смелость. Характеризовался как трудолюбивый и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость», - говорится в заявлении пресс-службы СВР.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году Васенков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, высшей ведомственной наградой - нагрудным знаком «За службу в разведке».

Михаил Анатольевич Васенков до последних дней жизни оставался высоким профессионалом, истинным патриотом, надежным товарищем.