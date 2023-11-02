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Турция ужесточила правила сдачи жилья туристам

Иван Жарков
15:21 02.11.2023
В Турции собственники жилья теперь должны получать лицензию Министерства культуры и туризма для заключения договора аренды.
Турция ужесточила правила сдачи жилья туристам
© Фото: Martin Siepmann, imageBROKER.com, Global Look Press
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Правительство Турции приняло закон, согласно которому сдача жилья на срок меньше 100 дней будет считаться арендой недвижимости в целях туризма. Собственников такой недвижимости обяжут получить лицензию Министерства культуры и туризма.

«На входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством», - указано в законе.

Сбор пошлин за выдачу разрешений на сдачу жилья также возложили на Министерство культуры и туризма Турции. Собственникам квартир в многоквартирных домах будет необходимо получить согласие всех жильцов своего дома. За нарушения новых правил предусмотрен штраф в размере 100 тысяч лир. Если в течение следующих 15 дней после первого штрафа нарушения не будут устранены, то сумма штрафа увеличится до 500 тысяч лир (около 1,6 миллиона рублей). После этого собственнику дадут еще 15 дней для решения проблемы. После истечения этого срока сумма штрафа за нарушения пунктов нового закона будет составлять миллион турецких лир (около 3,3 миллиона рублей).

Напомним, летом этого года Турция сократила выдачу ВНЖ для иностранных граждан. Эксперты объясняют это экономическими трудностями и отсутствием широких возможностей для поддержки беженцев.

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