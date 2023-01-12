Политолог рассказал о планах России и США на заседании Совбеза ООН по Украине

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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, которое инициировала Россия, не повлечет за собой коренных изменений в ситуации. Данное мнение озвучил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

При этом, по его словам, Россия намерена заявить о своей позиции, но это вряд ли вызывает желаемую реакцию всех членов заседания.

«Я знаю точно, что российская позиция будет заявлена по этому поводу. Другой вопрос в том, что слушать и слышать Россию не желают на площадке ООН. Россия против всех этих инсинуаций, Китай воздержится от голосования. И это ничем не закончится, кроме как очередной шумной пиар-реакцией в СМИ», - сказал он «Известиям».

Он также объяснил порядок действий, которого будут придерживаться представители Вашингтона на данном заседании. По его словам, американцы намерены внести поправки в устав организации, чтобы, у них появилась возможность «собирать экстренные заседания ассамблеи и ассамблеей голосовать простым большинством». Однако им не удастся принять какие-либо решения, против которых будет выступать Россия, потому что для этого требуется общий консенсус.

«Это может быть подходит для какого-нибудь среднего пошиба акционерного общества, но ООН принципиально другого плана организация. Именно поэтому в систему ООН заложены консенсусные принципы, обсуждения, пока стороны не придут к согласию. В этом логика, а не в том, чтобы шантажом, угрозами или деньгами заполучить достаточное количество голосов», — заявил политолог.

Ранее первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский анонсировал два заседания СБ ООН по Украине. Они запланированы на 13 и 17 января, причем второе пройдет по инициативе России. Он не стал распространяться о том, как планируют действовать представители нашей страны, чтобы оставить ее оппонентов в неведении.