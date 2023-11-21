Жителя ДНР задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

По месту жительства подозреваемого были найдены боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества.

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Российские спецслужбы задержали жителя Макеевки по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом рассказали в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Как передает РИА Новости, в результате проведения мероприятий по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято три газовых револьвера, пистолет Макарова, гладкоствольное ружье 12-го калибра, а также боеприпасы различного калибра, гранатомет и другое вооружение.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала гражданина Украины в ДНР, который готовил диверсию на объектах жизнеобеспечения. В ведомстве отметили, что злоумышленник действовал по заданию Службы безопасности Украины.