В ДНР задержали украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения

© Видео: УФСБ России по Донецкой Народной Республике © Фото: УФСБ России по Донецкой Народной Республике

В Донецкой Народной Республики задержали гражданина Украины, который готовил подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отмечается, что злоумышленник действовал по заданию СБУ. Задержанный собирал данные о предприятиях электроснабжения, задействованных в обеспечении энергией для газовых ТЭЦ.

Сведения своим кураторам он передавал, используя мессенджеры и социальные сети. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.