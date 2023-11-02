Песков сообщил, что США уведомили Россию о пуске Minuteman III
Сам неудачный запуск Minuteman III пресс-секретарь комментировать отказался.
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США рассказали России об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что подобные запуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Однако сам неудачный запуск Minuteman III пресс-секретарь комментировать отказался.
Напомним, ранее американские военные над Тихим океаном уничтожили ракету Minuteman III из-за возникших аномалий. Командование ВВС США добавило, что аномалией можно назвать любое неожиданное событие во время теста.