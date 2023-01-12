По боевикам из 152-мм гаубиц: кадры боевой работы 2С3 «Акация» в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Крупнокалиберная САУ ежедневно поражает позиции, технику и живую силу вооруженных формирований украинских националистов. Российские военнослужащие грамотно подходят к маскировке позиций для боевой стрельбы, что позволяет им наносить удары по противнику максимально неожиданно для него.

Точный огонь гаубичных батарей корректируют операторы беспилотной авиации и группы передовых артиллерийских корректировщиков, что в совокупности позволяет при ведении обстрелов по вражеским позициям сберечь ценное военное имущество и здоровье личного состава подразделений.

«Работаем каждый день, отрабатываем по полной боеукладке, то есть по 42 снаряда. На сутки выезжаем - за сутки отстреливаем. Машина надежная. Даже если у нее сядут аккумуляторы, она может дальше вести стрельбу, не надо насчет этого переживать. Бывают нюансы: что-то приходится ремонтировать в полевых условиях. Но что хорошо - все можно починить, стоя здесь, на огневой, не нужно ее вести в ремонтный цех», - рассказал старший наводчик с позывным «Башкир».

Ранее были опубликованы кадры боевой работы САУ «Мста-С» в зоне спецоперации. Расчеты самоходной артиллерии наносят поражение живой силе и технике украинских боевиков с разных огневых рубежей. Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.