Более тысячи военнослужащих по призыву РВСН приведены к военной присяге

Сегодня в России впервые празднуется День военной присяги.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более тысячи военнослужащих по призыву соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения приведены к присяге от Тверской до Иркутской областей.

Во время церемоний командиры частей и соединений, а также ветераны РВСН поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием. Родственники новобранцев также приняли участие в мероприятиях, где они смогли познакомиться с условиями военной службы.

Все новобранцы в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания и навыки по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки.

13 июня 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении 21 ноября Дня военной присяги. Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Установление Дня военной присяги направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии на церемонии приведения к Военной присяге. Мероприятие прошло в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.