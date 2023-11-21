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Более тысячи военнослужащих по призыву РВСН приведены к военной присяге

05:00 21.11.2023
Сегодня в России впервые празднуется День военной присяги.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более тысячи военнослужащих по призыву соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения приведены к присяге от Тверской до Иркутской областей.

Во время церемоний командиры частей и соединений, а также ветераны РВСН поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием. Родственники новобранцев также приняли участие в мероприятиях, где они смогли познакомиться с условиями военной службы.

Все новобранцы в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания и навыки по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки.

13 июня 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении 21 ноября Дня военной присяги. Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Установление Дня военной присяги направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии на церемонии приведения к Военной присяге. Мероприятие прошло в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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