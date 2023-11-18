Панков поздравил военнослужащих спортивных рот ЦСКА с принятием Военной присяги

Церемонии приведения к Военной присяге прошли также в Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе.

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил военнослужащих двух спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии на церемонии приведения к Военной присяге. Торжественное мероприятие прошло в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве.

Восемьдесят пять новобранцев будут проходить службу на спортивных базах в поселке Ватутинки и подмосковной Балашихе. Среди них 3 мастера спорта международного класса (МСМК), 43 мастера спорта России (МС), 39 кандидатов в мастера спорта (КМС), чемпионы и призеры Европы, победители различных международных турниров.

На церемонии также присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин, президенты Олимпийского и Паралимпийского комитетов России Станислав Поздняков и Павел Рожков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, а также начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и заслуженный артист России Денис Майданов.

«Сам факт принятия присяги означает, что вы стали армейскими спортсменами, спортсменами в погонах, полнокровными членами Центрального спортивного клуба Армии. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы создавать вам хорошие условия для занятия спортом», - отметил Николай Панков.

Кроме того, 18 ноября присягнули на верность Отечеству новобранцы еще трех спортивных рот в Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе. В общей сложности в пяти ротах приняли Военную присягу 196 военнослужащих, которые представляют более 40 олимпийских видов спорта.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.