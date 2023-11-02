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Эксперт Дандыкин: у Minuteman III могли возникнуть проблемы в системе управления

Максим Крюков
13:54 02.11.2023
По словам военного эксперта, межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III создавалась Соединенными Штатами еще в период холодной войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: U.S. Space Force, Keystone Press Agency, Global Look Press
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У американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую пришлось уничтожить над Тихим океаном, могли возникнуть проблемы с двигателями и в системе управления. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Там проблемы многие есть с двигателями и много чего другого. И то обстоятельство, что в 1991 году они нас списали со счетов, а тут еще Китай стал подниматься. И вот они решили вдогонку пойти, отрабатывать задачи, модернизировать», - сказал он.

По мнению эксперта, после неудачи военные разработчики США попросят деньги на дальнейшие работы, однако им «не шибко выделят в связи с тем, что сейчас творится на сухопутных фронтах». Он добавил, что проблемы с американской МБР могли возникнуть из-за того, что «они давно стояли, и надо что-то думать».

«Но времени у них, наверное, нет, они торопятся, за гиперзвуком идут. А когда торопишься, всегда делаешь ошибки. Это ракеты, которые создавались давно, в период холодной войны. Это у них единственная рабочая лошадка на земле», - заявил собеседник телеканала.

Дандыкин также считает, что американцам потребуется не меньше 10 лет, чтобы догнать Россию и составить конкуренцию стратегическому ракетному комплексу шахтного базирования «Сармат».

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