Суд оштрафовал зоозащитницу, которая помогала спасать котенка из запертого авто

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В Москве зоозащитница Наталья Кошанская получила штраф 4 000 рублей. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе Тверского районного суда. Речь идет о женщине, которая накануне помогла правоохранителям в спасении кота из запертого авто.

По информации ТАСС, она собиралась забрать питомца себе, однако сотрудники полиции не дали ей сделать это, ссылаясь на то, что женщина не является его хозяйкой.

«Из-за этого случился конфликт, штраф выписали по статье о неповиновении требованию полиции», - говорится в сообщении агентства.

Накануне мяукающего котенка нашли в припаркованном ТС на платной стоянке в районе Охотного Ряда. Машина была закрыта, животное провело четыре дня без еды и воды. История «усатого заложника» распространилась в соцсетях и СМИ. Полиция вскрыла автомобиль, зоозащитница поместила котенка в свою переноску.

За эти дни он сильно проголодался и был очень напуган, сейчас его здоровью ничто не угрожает. Пока хозяин не сможет о нем позаботиться, малыш будет жить в семье сотрудника прокуратуры.