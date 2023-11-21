Правоохранители на Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов
По данным следствия, злоумышленники осуществляли свою деятельность с сентября 2021 года.
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На Камчатке правоохранительные органы накрыли сеть подпольных клубов, в которых занимались игрой в покер. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Как передает RT, злоумышленники осуществляли свою деятельность в трех нежилых помещениях. По данным следствия, задержанные занимались этим с сентября 2021 года.
Сообщается о задержании трех местных жителей, а также об изъятии игрового оборудования и денежных средств.
Ранее на Камчатке было объявлено штормовое предупреждение. Волны высотой до десяти метров спрогнозировали у берегов полуострова.