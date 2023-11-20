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Волны высотой до десяти метров прогнозируют у берегов Камчатки

Игнат Далакян
03:39 20.11.2023
В регионе действует штормовое предупреждение.
Волны высотой до десяти метров прогнозируют у берегов Камчатки
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости
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В акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке ожидаются волны до десяти метров. Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что такое погодное явление происходит из-за влияния на полуостров мощного циклона.

«Действует штормовое предупреждение. В акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров», - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС РФ по региону, это явление сохранится до середины дня 21 января.

Ранее на Камчатке начал активно извергаться вулкан Ключевской. Раскаленное вещество поднималось из Ключевской сопки на огромную высоту.

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