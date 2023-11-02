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МО РФ показало, как происходит доставка грузов в рамках северного завоза

13:19 02.11.2023
Всего в 133 труднодоступных пункта доставлено свыше 76 тысяч тонн различных грузов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ завершило завоз грузов и питания в расположенные на Крайнем Севере, в Сибири и Дальнем Востоке воинские части. План по снабжению в преддверии зимы выполнен вовремя и в полном объеме.

В отдаленные гарнизоны доставлено более 76 тысяч тонн грузов. Это вооружение и техника, горюче-смазочные материалы, топливо, продукты, вещи, медикаменты и товары первой необходимости. В рамках северного завоза отдаленные военные гарнизоны Крайнего Севера обеспечили на полтора года.

Для доставки грузов были задействованы 92 судна, пять военно-транспортных самолетов и 18 единиц автомобильного транспорта. В общей сложности выполнено 143 рейса. Более половины грузов доставлено судами по Северному морскому пути.

Благодаря навигационному завозу в отдаленных частях удалось заменить старое вооружение и технику на более современные образцы. В этом году морскими и речными судами доставлено 79 единиц нового и современного вооружения и военной техники и более 600 тонн военно-технического имущества.

В поселке Тикси введен в эксплуатацию трубопровод для приема топлива непосредственно с танкера до склада горючего аэродрома Тикси. Его использование позволило сократить доставку горючего в десять раз. Кроме того, на аэродроме введен в эксплуатацию централизованный заправщик топливом. Данная система позволяет одновременно заправлять до шести летательных аппаратов.

Между тем в рамках программы по очистке Арктики Минобороны вывозит металлолом и устаревшую технику. С архипелага Новая Земля вывезено более 1 200 тонн металлолома в этом году. Всего с 2015 года из Арктики вывезено более 31 тысячи тонн металлолома.

О завершении северного завоза в воинские части сообщил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он отметил, что отдаленные военные гарнизоны Крайнего Севера обеспечены на полтора года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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