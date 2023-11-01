Шойгу сообщил о завершении северного завоза в воинские части на Крайнем Севере

Отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования на полтора года вперед.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что северный завоз в воинские части, дислоцированные в труднодоступных районах, завершен.

«В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.

Шойгу сообщил о передаче более 76 тысяч тонн продуктов, вещей, медикаментов, вооружения, горюче-смазочных материалов и топлива. В рамках северного завоза отдаленные военные гарнизоны Крайнего Севера обеспечили на полтора года. Также министр рассказал о вывозе более 31 тысячи тонн металлолома из Арктики.

В ходе селекторного совещания глава ведомства рассказал и об успехах российских сил ПВО в зоне военной операции по защите Донбасса. По его словам, только за один месяц наши военные сбили 37 украинских самолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.