Экономист оригинально объяснил падение доллара

По словам специалиста, колебания курса доллара на уровне в районе 67-70 рублей зависят от риторики ЦБ и Минфина.

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Курс доллара начал снижаться и достиг стоимости ниже 67 российских рублей из-за риторики Центробанка и Минфина РФ. Так объяснил нынешнюю ситуацию на валютном рынке директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Буквально на днях Минфин и Центробанк заявили, что приступают к синхронной продаже валюты на рынке… Это значит, что объёмы валюты будет увеличиваться и валюта не в дефиците, а если нет дефицита, то и стоимость меньше. Пока это только риторическое заявление, шагов в этом направлении не было. Но раз Минфин заявил и Центробанк поддержал, то торги валюты возобновятся», — цитирует его RT.

Однако, считает экономист, сильного влияния на динамику доллара это на окажет. Поэтому произошедший спад стоимости валюты можно считать «моментной коррекцией», которая продержится от 1,5 до 3 недель.

После этого следует ожидать возобновления роста.

«Затем доллар опять пойдёт в район 70 рублей и выше, потому что тенденция роста доллара очевидна и перебить её в сегодняшней ситуации практически невозможно», - объяснил Остапкововч.

19 декабря прошлого года доллар достиг своего наивысшего показателя с 27 мая. Таким образом был обновлен полугодовой максимум валюты. Укрепление доллара относительно рубля по сравнению с первыми двумя кварталами 2022 года обусловлено, по мнению «Известий», геополитическим фактором, смягчением валютных ограничений Банком России, а аткже восстановлением импорта и логистических цепочек.