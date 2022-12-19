Доллар и евро достигли максимальных показателей с конца мая

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Согласно данным торгов на Московской бирже, 19 декабря курс евро превысил отметку в 70 рублей впервые с 27 мая 2022 года, а курс доллара - в 66 рублей впервые с 30 мая.

В 11.19 мск курс евро преодолел рубеж в 70 рублей и сейчас уверенно приближается к 71, равняясь 70,80705 рубля.

Доллар достиг 66 рублей в 11.39 мск и продолжает свой рост. Сейчас курс валюты равняется 66,5750 рубля.

Всего с начала торгов на бирже курс евро прибавил 1,7400 рубля, в то время как курс доллара - 1,9350 рубля.

В связи с изменениями курсов валют индекс Мосбиржи на текущий момент снизился на 0,77%, а индекс РТС - на 3,45%.

Весной издание Bloomberg признало российский рубль лучшей валютой 2022 года, поскольку ей удалось выстоять, несмотря на антироссийские санкции стран Запада после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса.