Владимир Путин сменил постпреда РФ при ЮНЕСКО

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С 12 января 2022 года на должность официального представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назначен Аляутдинов Ринат Жафярович. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале РФ.

Аляутдинов занимает различные должности в системе министерства иностранных дел России с 1981 года. На посту постпреда РФ при ЮНЕСКО он сменит Александра Кузнецова, который занимал его с 2016 года. Указ о его назначении утвержден президентом России Владимиром Путиным.

11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции. Им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Ранее занимавший эту должность главком ВКС генерал Сергей Суровикин, в свою очередь, назначен его заместителем.