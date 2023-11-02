Украинский шахматист пожал руку российскому гроссмейстеру в обход запрета
В рамках швейцарского шахматного турнира Grand Swiss российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов обменялись рукопожатиями перед началом и после завершения партии седьмого тура.
Кузубов одержал победу в партии, играя белыми фигурами.
Напомним, что в июле стало известно о том, что Федерация шахмат Украины рекомендовала избегать рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Ассоциация также рекомендовала воздержаться от совместных фотографий с российскими и белорусскими спортсменами.
Шахматисты России выступают на состязаниях под флагом Международной шахматной федерации. РФ представляют спортсмены Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Володар Мурзин и Евгений Наер.
Турнир Grand Swiss проходит по круговой системе с 25 октября по 5 ноября. Призовой фонд составляет $600 тысяч. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.