В стране и мире Палестино-израильский конфликт Госдеп: США не готовы прекратить поставки оружия Израилю по призыву исламских стран Игнат Далакян Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США пока не готовы к прекращению военных поставок Израилю. © Фото: defense.gov Читайте нас на: США не последуют призыв исламских стран, которые настаивают на прекращении поставок оружия Израилю. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он сообщил, что Соединенные Штаты пока не готовы к прекращению военных поставок Израилю. «Более того, сейчас на рассмотрении конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине», - цитирует Миллера RT. Ранее в Пентагоне признали, что Соединенным Штатам будет сложно помогать Украине в тех же объемах. В американском оборонном ведомстве заявили о необходимости дополнительной поддержки для сохранения объемов помощи Украине. Экспертное мнение и аналитика