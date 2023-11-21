В оборонном ведомстве США заявили о необходимости дополнительной поддержки для сохранения объемов помощи киевскому режиму.

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Пентагон может испытать большие трудности с сохранением объема военных поставок Украине, если не будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета США. Об этом сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group, DWG).

Заместитель министра признала, что администрации США может потребоваться дополнительная поддержка из бюджета, чтобы предоставлять украинскому правительству содействие того же рода, что и раньше. В ином случае поставки вооружения украинским националистам будут сталкиваться с трудностями.

«Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов», - сказала Хикс.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства США. В его рамки не была включена помощь Израилю и Украине.