Сунак заявил о намерении лишить Россию способности пополнять запасы оружия

© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию следует лишить способности пополнять запасы вооружений. Его слова цитирует журнал Washington Examiner.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», - пояснил он.

В то же время, по словам Сунака, Украину нужно продолжить обеспечивать военной помощью. Она должна получать больше вооружений, считает британский премьер.

Однако в кабмине опасаются, что позиция Сунака по поставкам оружия Киеву не так однозначна. Недавно он отдал распоряжение провести аудит военной помощи, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили». После этого возникли слухи, что премьер-министр вскоре может занять более осторожную позицию по этому вопросу.