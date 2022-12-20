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Сунак заявил о намерении лишить Россию способности пополнять запасы оружия

Анастасия Бобылева
16:14 20.12.2022
Украине же, по его мнению, наоборот, нужно продолжить помогать.
Сунак заявил о намерении лишить Россию способности пополнять запасы оружия
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию следует лишить способности пополнять запасы вооружений. Его слова цитирует журнал Washington Examiner.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», - пояснил он.

В то же время, по словам Сунака, Украину нужно продолжить обеспечивать военной помощью. Она должна получать больше вооружений, считает британский премьер.

Однако в кабмине опасаются, что позиция Сунака по поставкам оружия Киеву не так однозначна. Недавно он отдал распоряжение провести аудит военной помощи, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили». После этого возникли слухи, что премьер-министр вскоре может занять более осторожную позицию по этому вопросу.

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