Эксперт Муратчаев назвал сценарий из «Матрицы» о захвате мира ИИ футуризмом

По словам специалиста в области ИИ, «чтобы был такой интеллект, который захотел бы захватить мир», нужно скопировать мозг человека.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ученый, специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев в разговоре со «Звездой» заявил, что искусственный интеллект в своем нынешнем состоянии не способен самостоятельно развиваться.

«Я прекрасно понимаю, что на данном этапе тот искусственный интеллект, который существует, даже близко не может самостоятельно как-то развиваться. То есть он пытается скопировать процессы, которые есть в мозгу, работу нейронной сети, нейронов наших. Но он копирует лишь отчасти, лишь математически как-то. Человек все так же творит, познает с гораздо большим успехом», - сказал он.

По словам эксперта, ИИ не может самостоятельно мыслить. Он способен мыслить только теми категориями, в которые его посвящают. А главная угроза заключается в том, что ИИ упрощает «большое количество рутинной работы, как минимум у людей, которые составляют тексты, статьи, дипломы», считает специалист.

«Они делают за них львиную часть работы. У человека пропадает надобность думать. Мне кажется, это гораздо большая угроза на данном этапе, потому что ИИ заменяет какую-то такую работу, и люди начинают лениться думать», - отметил собеседник телеканала.

Ученый добавил, что «сценарии из "Матрицы" и различных аниме о том, что ИИ придет и захватит мир, до этого очень далеко, потому что на данном этапе ИИ - это всего лишь большой мощный компьютер, который быстро вычисляет, держит все в памяти, но мыслить категориями свободы, власти он не может».

«У него нет такого понимания, нет интеллекта, он не думает. Поэтому на данном этапе это футуристичная идея о том, что когда-то в будущем, возможно, будет какой-то прообраз интеллекта, который станет конкурировать с человеческим», - сказал Муратчаев.

Он также отметил, что необходимо скопировать мозг человека, «чтобы был такой интеллект, который захотел бы захватить мир».

«Мозг человека не исследован до конца, и его копировать у нас не удается. Поэтому на данном этапе прообраза того ИИ, который встанет во главе всего мира, его даже нет, такой технологии даже не придумали», - заявил эксперт.

Комментируя высказывание Илона Маска о том, что ИИ несет серьезную угрозу существованию человечества, Муратчаев заявил, что гендиректор Tesla и SpaceX любит поднимать такие темы, уточнив, что Маск является не ученым, а бизнесменом, поэтому «ему выгодно на этой теме привлекать внимание».