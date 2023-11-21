В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Победителей фестиваля «Телемания» наградили в Останкино

Алина Луговая
21:29 21.11.2023
Победители получили сертификаты на продвижение, показы и льготное обучение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В концертном зале «Останкино» во всемирный день телевидения наградили победителей фестиваля «Телемания». Работы молодых журналистов, операторов, сценаристов и режиссеров оценивало профессиональное жюри.

Ведущая, продюсер, режиссер-постановщик Дарья Пиманова вручила грамоту от телеканала «Звезда» и поблагодарила руководство института кино и телевидения, который учредил фестиваль 20 лет назад.

«От всей души желаю тебе самых захватывающих сюжетов, чтобы они сами тебе приходили в руки. Самые классные и самые горячие.  Юрий Михайлович, спасибо вам огромное за те 20 лет, что я наблюдаю за ГИТРом. Во-первых, я безумно счастлива, что, куда бы я не пришла в своей сфере, везде "я окончил ГИТР". Низкий поклон всем причастным. Это здорово. Это потрясающе!» - сказала Дарья.

Международный фестиваль создавался как молодежный, но давно вышел за рамки студенчества. С «Телеманией» сотрудничают ведущие СМИ, а работы номинантов показывают в кинотеатрах и на телевидении.

«Поскольку я играющий тренер, то могу честно сказать "не верьте никому". Если нет репортажа, то нет информационной программы. Репортаж - это основа всего, потому что это жизнь здесь, сейчас, сегодня, мы», - добавил обозреватель Алексей Самолетов.

Партнеры фестиваля вручили участникам специальные призы: сертификаты на продвижение, показы и льготное обучение.

Ранее в ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023». Среди членов жюри - наша телеведущая Ирина Лосик. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 В стране и мире
Видео
Грандиозный вечер: «Галерея Звезд» у башни Останкино отмечает первую годовщину
18:42 В стране и мире
В Пентагоне признали, что США будет сложно помогать Украине в тех же объемах
18:29 В стране и мире
Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за последствий урагана
17:48 В стране и мире
Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников
17:47 В стране и мире
Замглавы департамента Минприроды Яковлев арестован до 10 января по делу о взятке
Популярное
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.