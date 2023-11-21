Победителей фестиваля «Телемания» наградили в Останкино

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В концертном зале «Останкино» во всемирный день телевидения наградили победителей фестиваля «Телемания». Работы молодых журналистов, операторов, сценаристов и режиссеров оценивало профессиональное жюри.

Ведущая, продюсер, режиссер-постановщик Дарья Пиманова вручила грамоту от телеканала «Звезда» и поблагодарила руководство института кино и телевидения, который учредил фестиваль 20 лет назад.

«От всей души желаю тебе самых захватывающих сюжетов, чтобы они сами тебе приходили в руки. Самые классные и самые горячие. Юрий Михайлович, спасибо вам огромное за те 20 лет, что я наблюдаю за ГИТРом. Во-первых, я безумно счастлива, что, куда бы я не пришла в своей сфере, везде "я окончил ГИТР". Низкий поклон всем причастным. Это здорово. Это потрясающе!» - сказала Дарья.

Международный фестиваль создавался как молодежный, но давно вышел за рамки студенчества. С «Телеманией» сотрудничают ведущие СМИ, а работы номинантов показывают в кинотеатрах и на телевидении.

«Поскольку я играющий тренер, то могу честно сказать "не верьте никому". Если нет репортажа, то нет информационной программы. Репортаж - это основа всего, потому что это жизнь здесь, сейчас, сегодня, мы», - добавил обозреватель Алексей Самолетов.

Партнеры фестиваля вручили участникам специальные призы: сертификаты на продвижение, показы и льготное обучение.

Ранее в ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023». Среди членов жюри - наша телеведущая Ирина Лосик.