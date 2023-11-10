В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»

Алина Луговая
22:43 10.11.2023
Конкурс проводился в двух номинациях: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы». Среди членов жюри была наша телеведущая Ирина Лосик.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное награждение победителей открытого фестиваля-конкурса юных исполнителей «Катюша-юниор 2023». 

«Это не просто песенный конкурс молодых талантов. Адресатами детских песен незримо становятся наши воины, те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества. Об этом зачастую не поется в песнях конкурсантов, но дети все понимают. У многих из них сражаются их отцы и старшие братья. Этот фестиваль - послание поддержки нашим героям», - отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко, слова которого привели в военном ведомстве.

Юные вокалисты в возрасте от 6 до 16 лет из разных регионов России соревновались в двух номинациях «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы».

В каждой несколько возрастных категорий. В номинации «Индивидуальные исполнители» в возрасте от 6 до 9 лет жюри отдали победу Таисии Бегун из Подольска, в возрасте от 10 до 12 лет Алисе Винниковой из Подольска, а в категории 13-16 лет первой стала Идрис Хакимзода из Москвы.

В номинации «Индивидуальные исполнители» члены жюри определили следующих победителей: детская эстрадная группа «Пластинка» из Челябинска в возрастной категории 10-12 лет, вокальный ансамбль «Аллегро» среди подростков от 13 до 16 лет из Москвы и группа «Angels project» из Подольска в категории от 6 до 16 лет.

© ТРК «Звезда»

Алиса Винникова также получила Гран-при фестиваля. Особенную награду вручили директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный и председатель жюри фестиваля Александр Халилов. А Ульяна Балашова из Подольска получила «Приз зрительских симпатий».

Конкурсантов оценивали начальник отдела культурных программ Департамента культуры МО РФ Ольга Фаллер и советник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Наталья Сивочуб. В состав жюри также вошла ведущая новостей на нашем телеканале Ирина Лосик.

© ТРК «Звезда»

«Невероятные эмоции, очень сильные коллективы из разных городов нашей страны. Самой маленькой конкурсантке всего шесть лет, но удивляет то, как дети не боятся сцены, как они раскованы. Конечно, это огромная работа педагогов. У нас, у членов жюри, развернулись настоящие баталии после прослушивания всех номеров. Мы с большим трудом определились с первыми местами, потому что очень высочайший уровень у детей. Великолепно!», - отметила Ирина Лосик.  

В прошлом году «Приз зрительских симпатий» был вручен ансамблю «Дикие гитары»из Москвы, а обладателем гран-при стал севастополец Платон Дубинин. Фестиваль был посвящен Дню матери, поэтому главными его зрителями стали мамы военнослужащих.

© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
© ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет
22:43 В стране и мире
Видео
В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»
16:34 В стране и мире
Видео
Al Hadath: заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС
17:27 В стране и мире
Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет
17:03 В стране и мире
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.