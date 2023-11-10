В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»

Конкурс проводился в двух номинациях: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы». Среди членов жюри была наша телеведущая Ирина Лосик.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное награждение победителей открытого фестиваля-конкурса юных исполнителей «Катюша-юниор 2023».

«Это не просто песенный конкурс молодых талантов. Адресатами детских песен незримо становятся наши воины, те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества. Об этом зачастую не поется в песнях конкурсантов, но дети все понимают. У многих из них сражаются их отцы и старшие братья. Этот фестиваль - послание поддержки нашим героям», - отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко, слова которого привели в военном ведомстве.

Юные вокалисты в возрасте от 6 до 16 лет из разных регионов России соревновались в двух номинациях «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы».

В каждой несколько возрастных категорий. В номинации «Индивидуальные исполнители» в возрасте от 6 до 9 лет жюри отдали победу Таисии Бегун из Подольска, в возрасте от 10 до 12 лет Алисе Винниковой из Подольска, а в категории 13-16 лет первой стала Идрис Хакимзода из Москвы.

В номинации «Индивидуальные исполнители» члены жюри определили следующих победителей: детская эстрадная группа «Пластинка» из Челябинска в возрастной категории 10-12 лет, вокальный ансамбль «Аллегро» среди подростков от 13 до 16 лет из Москвы и группа «Angels project» из Подольска в категории от 6 до 16 лет.