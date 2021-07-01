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Российские туристы смогут без виз посещать Иран

Иван Линдеманн
01:19 01.07.2021
Речь идет только о групповых поездках. Максимальный срок пребывания - 15 дней.
Российские туристы смогут без виз посещать Иран
© Фото: pixabay
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В четверг, 1 июля, вступило в силу соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран. Этот документ был подписан 7 июня главами туристических ведомств.

Отмечается, что путешествовать без виз граждане РФ и Ирана смогут только в течение 15 дней и группами от 5 до 50 человек с представителями туркомпании.

«Прием в РФ туристических групп из Ирана в рамках соглашения будет возможен после снятия временных ограничений на въезд иностранных граждан, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции», - сказали в МИД РФ.

Об аналогичных ограничениях заявила и иранская сторона.

«Нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация», - отметил посол Ирана в России Казем Джалали.

Напомним, что из-за индийского штамма коронавируса в России растет число заболевших. В Иране за сутки выявлено 11 748 новых случаев заражения.

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