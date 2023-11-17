Байден подписал закон о временном бюджете без помощи Израилю и Украине

В пятницу истекал отведенный для этого срок.

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Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, который не включает новую помощь Израилю и Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В пятницу истекал отведенный для этого срок, после которого работа правительства США была бы заблокирована из-за отсутствия финансирования.

Это временный бюджет, по которому часть правительственных расходов будет обеспечена финансами до 19 января, а некоторые - до 2 февраля.

Проблемы с согласованием бюджета США связаны с противостоянием между республиканцами и демократами по части расходов, в число которых входит финансирование Украины. В итоге помощь Киеву решено было вынести из проекта о временном бюджете, как и поддержку Израиля.