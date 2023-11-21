NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе

Опрос населения США показал, что 24% американцев отрицательно относятся к Украине. На первом месте в «рейтинге ненависти» стоит ХАМАС.

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Почти четверть американцев отрицательно относятся к Украине, судя по данным опроса телеканала NBC News. По числу хейтеров Украина обогнала даже певицу Бейонсе.

«Более 20% американцев негативно относятся к Украине, чуть больше, чем к американской певице Бейонсе», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрос издания.

То же количество людей (24%) испытывают негативные чувства по отношению к Израилю. Однако страны делят только второе место в «рейтинге ненависти». Лидером стала палестинская группировка ХАМАС - к ней не расположены более 80% американцев.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордно низкой отметки - 37%. В этом же опросе CNBC выяснилось, что почти 40% граждан Америки положительно относятся к поставкам военной помощи Израилю.