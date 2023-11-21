В стране и мире Замглавы департамента Минприроды Яковлев арестован до 10 января по делу о взятке Елизавета Егорова Алексея Яковлева задержали по подозрению во взятке. Арест связан с периодом его работы в национальном парке «Таганай». © Фото: РАНХиГС Читайте нас на: Замглавы Департамента госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев арестован до 10 января. Чиновника обвиняют в получении взятки. «Суд во вторник избрал Яковлеву меру пресечения в виде ареста до 10 января 2024 года», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу челябинского суда. Напомним, что Яковлева задержали 20 ноября. Арест связан с его работой в национальном парке «Таганай» - он был его руководителем. В парке проводились следственные действия. Экспертное мнение и аналитика