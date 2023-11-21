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Замглавы департамента Минприроды Яковлев арестован до 10 января по делу о взятке

Елизавета Егорова
17:47 21.11.2023
Алексея Яковлева задержали по подозрению во взятке. Арест связан с периодом его работы в национальном парке «Таганай».
Замглавы департамента Минприроды Яковлев арестован до 10 января по делу о взятке
© Фото: РАНХиГС
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Замглавы Департамента госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев арестован до 10 января. Чиновника обвиняют в получении взятки.

«Суд во вторник избрал Яковлеву меру пресечения в виде ареста до 10 января 2024 года», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу челябинского суда.

Напомним, что Яковлева задержали 20 ноября. Арест связан с его работой в национальном парке «Таганай» - он был его руководителем. В парке проводились следственные действия.

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