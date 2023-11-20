В стране и мире Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев Анастасия Бобылева В Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что это связано с предыдущим местом работы Яковлева в нацпарке «Таганай». © Фото: Минприроды РФ Читайте нас на: Замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев был задержан в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Задержан заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев», - пишет в своем Telegram-канале Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Как уточняет ведомство, задержание связано с прошлым местом работы Яковлева. Ранее он был руководителем национального парка «Таганай». Подробности произошедшего не приводятся. Экспертное мнение и аналитика