Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев
В Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что это связано с предыдущим местом работы Яковлева в нацпарке «Таганай».
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Замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев был задержан в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Задержан заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев», - пишет в своем Telegram-канале Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Как уточняет ведомство, задержание связано с прошлым местом работы Яковлева. Ранее он был руководителем национального парка «Таганай». Подробности произошедшего не приводятся.