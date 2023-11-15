Прокурор: Трепова* привела в боевое состояние СВУ в статуэтке для Татарского

Террористка заявила в петербургском суде, что признает вину, но лишь частично.

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Террористка Дарья Трепова* привела в боевое состояние взрывное устройство в статуэтке, переданной Владлену Татарскому (Максим Фомин). Об этих словах прокурора сообщает корреспондент «Звезды».

Заседание по делу Треповой* идет в 1-м Западном окружном военном суде. Прокурор также заявил, что сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты.

При этом сама террористка заявила, что она признает вину лишь частично. По ее словам, она не знает, что внутри статуэтки была взрывчатка, и согласилась лишь с обвинением в подделке документов.

Напомним, теракт, совершенный Дарьей Треповой*, произошел 2 апреля 2023 года. Она выбрала своей целью русского писателя, участника спецоперации и военкора Владлена Татарского. Придя в петербургское кафе на встречу с ним, она передала ему статуэтку, скрывавшую взрывное устройство. Прогремевший взрыв убил писателя на месте.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.