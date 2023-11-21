Путин наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Во вторник, 21 ноября, президент Таджикистана прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Открывая переговоры, Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.
В 2023 году исполнилось 30 лет со дня заключения базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.
Ранее стало известно, что более 80 российских учеников 6-й школы МО РФ в Таджикистане вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония прошла около 201-й военной базы.