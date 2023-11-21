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Путин наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством»

Елизавета Егорова
16:11 21.11.2023
Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Таджикистаном находятся на очень высоком уровне.
Путин наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Во вторник, 21 ноября, президент Таджикистана прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. Открывая переговоры, Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.

В 2023 году исполнилось 30 лет со дня заключения базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Ранее стало известно, что более 80 российских учеников 6-й школы МО РФ в Таджикистане вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония прошла около 201-й военной базы.

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